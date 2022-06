Идея и реализация

За всеки пълнолетен пушач, който изхвърля фаса си на земята, това е само един фас, нещо малко и незначително, което може би ще изчезне след първия дъжд или някой друг ще изчисти…

Мила Янева

Илюстрации

Само един фас?

За голяма част от хората това е почти незабележим отпадък. Проучвания показват, че много пълнолетни пушачи смятат изхвърлянето на цигарен фас на улицата за съвсем нормално и не знаят от какво всъщност са направени угарките и защо не трябва да се изхвърлят безразборно. Но ако се вгледаме в темата, ще открием, че неправилно изхвърлените фасове от изпушени цигари са сериозен проблем за околната среда.

Често е трудно за пушачите да намерят контейнери за боклук и пепелници на улицата, където могат да изхвърлят изпушените цигари и така решават, че е най-лесно да ги изхвърлят на улицата. За някои пък изстрелването на угарката с пръсти се е превърнало в почти спортен навик. Други, потънали в мисли и грижи, просто не си дават сметка за действията си и изхвърлят цигарата на земята, дори когато са близо до място за отпадъци.

Според проучване от май 2020 г.*, 61% от цигарите се изпушват навън. Запитани по каква причина са изхвърлили цигарата си на земята, 72% от анкетираните в общо 10 държави по света обясняват поведението си с липсата на пепелник или кош. Цели 25% обаче, го правят, защото смятат, че да си пуснат цигарата небрежно на земята е напълно нормален начин да се освободят от отпадъка. Това може да се обясни лесно с факта, че цели 75% от хората смятат, че цигарените филтри са направени от хартия или памук. В същото време 79% от анкетираните се гневят, когато виждат някой да изхвърли цигарата си на земята. Изследването показва интересни несъответствия между мнение и поведение. Например хората от поколението Z (21 – 24 г.) и милениалите (25 – 34 г.) като цяло показват по-голяма загриженост към околната среда, в контекста на Covid-19. Притесняват се какво ще е отражението на пандемията върху природата и се интересуват от този вид информация повече от другите поколения. Парадоксално се оказва, че е два пъти по-вероятно хората от тези две поколения да смятат изхвърлянето на цигари на земята за нещо нормално, в сравнение с хората над 45-годишна възраст.

Винаги! За начало – да погледнем на замърсяването от друга перспектива и всеки път, когато понечим да хвърлим фас или друг отпадък, да внимаваме къде го правим. За да разберем какво точно причиняваме на средата – волно или неволно, как реално бихме ограничили замърсяването с угарки и как да подобрим пейзажа наоколо, помага Филип Морис България и местната информационна кампания на компанията срещу замърсяването с фасове на околната среда – #ПромениКартинката.

Начало

Какво да направим

Само един фас?

Свилен Ноев

Алекси Иванов

Гери Турийска

Никола Бобчев

Как замърсяваме

Колко е мръсен светът ни?

Специален проект за

Колко мръсен e светът ни?

Начало

Какво да направим

Само един фас?

Свилен Ноев

Алекси Иванов

Гери Турийска

Никола Бобчев

Как замърсяваме

Колко е мръсен светът ни?

За съжаление, този ред на мисли води до това една трета от цигарените фасове да се озовават в природата и градската среда – замърсяване, мащабът и последиците от което ни е трудно да си представим.

В световен мащаб, всяка година 2% от 32-та милиона тона неправилно изхвърлени пластмасови отпадъци, са цигарени фасове, а това са цели 640 000 тона.

640 000 тона

Изхвърлените навсякъде угарки от цигари са проблем – ето защо:

Най-често срещаните отпадъци по европейските крайбрежия от продукти за еднократна употреба, съдържащи пластмаса, са цигарени фасове.

на земята?

Защо се хвърля

На уебсайта на #ПромениКартинката (promenikartinkata.bg) и на фейсбук страницата Промени Картинката | Facebook може да видите повече информация за мащаба на проблема със замърсяването, различни факти и цифри, данни как се развива местната информационна кампания и допълнителни инициативи, с които хората могат да се ангажират при желание. #ПромениКартинката се появява като стремеж да променим картинката около нас в градската среда, по плажа, в парка, като има всички шансове да стане разпознаваема кампания, будеща еко-съзнанието на пълнолетните потребители, а в по-дългосрочен план да доведе и до реално намаляване на замърсяването с фасове. Това се случва чрез поредица от кампании, стартирали през лятото на миналата година. Тогава атрактивните визии на инициативата се появиха на 40 плажа по българското Черноморие, провокирайки потребителите да разберат повече за проблема. През септември се състояха и доброволчески акции за почистване в няколко града на България – Пловдив, Благоевград, Варна, Бургас и Русе, по време на които над 180 доброволци събраха 620 килограма фасове и други отпадъци. На 18 септември, по повод на Световния ден за почистването на околната среда (World CleanUp Day 2021), пред Градската градина в Пловдив беше открита изложба с визуална интерпретация и провокативни послания, посветени на замърсяването с фасове в градската среда, а през ноември беше показана и инсталация с информационни пана на #ПромениКартинката в парка на НДК. Тази пролет кампанията #ПромениКартинката откри поредна изложба от информационни пана, с атрактивни визии и послания, разположена пред Народен театър "Иван Вазов". Друга вълнуваща инициатива е колаборацията между #ПромениКартинката и НАТФИЗ. Провокирани от кампнията, 7 екипа от студенти по режисура, операторско майсторство, драматургия, монтаж, звук и продуцентство, отправиха апел за отговорно потребителско поведение, създавайки въздействащи видеа, посветени на проблема. Тази година #ПромениКартинката ще насочи вниманието и върху арт-кварталите в различните градове, за да докаже, че промяната на средата зависи от всеки един от нас, организирайки различни доброволчески инициативи.

Можем ли

да променим нещо?

Фасовете, които са сред най-често изхвърляните в природата отпадъци. Защо замърсяването с тях е огромен проблем?

Филтрите на цигарите и фасовете, които остават след изпушването на една цигара, са направени от целулозен ацетат, който е вид пластмаса. За съжаление само 13% от хората знаят този факт. Да, това е биопластмаса, направена от дървесна маса, но тя не е биоразградима. Сигурно е, че трябва да минат години – за разграждането на един фас в околната среда са необходими между 3 месеца и 15 години в зависимост от външните условия, което прави угарките сериозен замърсител.Пластмасите, създадени от петролни продукти, за разлика от естествените материали, се разпадат на микроскопични парчета, наречени микропластмаса и нанопластмаса. Заради миниатюрния си размер, те лесно попадат във водата, храната и въздуха. И въпреки че филтрите на тютюневите изделия не са направени от пластмаса от пeтролни продукти, фактът, че около 30% от всички цигарени фасове се изхвърлят неправилно, т.е. попадат в околната среда, означава, че замърсяването е в огромни мащаби и много бързи темпове. И ако продължаваме да ги изхвърляме по същия начин, в следващите 10 години в океаните ще има повече фасове, отколкото риби. Според изследване, възложено от Европейската комисия, най-често срещаните отпадъци по европейските крайбрежия от продукти за еднократна употреба, съдържащи пластмаса, са цигарени фасове. В световен мащаб пък, всяка година 2% от 32-та милиона тона неправилно изхвърлени пластмасови отпадъци, са цигарени фасове, а това са цели 640 000 тона.

От какво са направени фасовете и за колко време се разграждат?

Въпреки че цигарените фасове съдържат остатъци от дим, те не съдържат вещества в опасни количества и не се класифицират като опасен или токсичен отпадък. Все пак, времето, което е необходимо на цигарените фасове да се разградят може да причини значителни проблеми и вреди на природата. Угарките от цигари трябва да се изхвърлят на обозначените места за общ битов отпадък и никога да не завършват в околната среда.

на околната среда?

Как фасовете влияят

Световното проучване на агенция “Кантар” от май 2020 г. показва, че трима от всеки четирима пушачи смятат, че пушачите са тези, които имат основна роля в борбата срещу замърсяването с фасове. Това демонстрира готовността на пушачите да подобрят средата, в която живеят, и желанието им да бъдат отговорни. Сякаш обаче липсва достатъчно информация какво можем да направим. Според 52% от анкетираните, цигарените компании биха могли да създадат повече програми и възможности за образование и информираност, свързани с цигарените отпадъци. Една от водещите компании в сектора – Филип Морис Интернешънъл, се стреми да намали с 50% замърсяването от своите продукти в световен мащаб до 2025 г., като база за сравнение се взима 2021 г. В това число се включват фасовете, които се сред най-често изхвърляните в природата отпадъци. Един от начините да го постигне е глобалната информационна кампания Our World is not an Ashtray („Светът ни не е пепелник“). Една от целите на инициативата е е да информира и да покаже нагледно как малките индивидуални действия водят до цялостни промени. Компанията работи в екип с експертите на Litterati, Cortexia и CARTO, за да подходи към проблема с конкретни данни и цели, да идентифицира най-замърсените места и да развие методология за тяхното почистване.

Какво можем

да направим?

Част от целите на кампанията е да се подобри информираността на пушачите, което да вдъхнови промени в поведението. Кампанията подкрепя и усилията за директно почистване на околната среда. Най-ефективният начин да се справим с този проблем е да го направим заедно – да се присъединяваме към почиствания на квартала или града, в който живеем, да подкрепяме национални и международни кампании или просто винаги да изхвърляме угарките си на подходящо място. „Нека всички вложим усилия заедно, така че да освободим света си от отпадъците“, се казва в международния сайт на кампанията.

Разберете повече за проблема и начините да му противодействаме на #ПромениКартинката (promenikartinkata.bg) и на фейсбук страницата Промени Картинката | Facebook

3 от 4 възрастни пушачи смятат, че могат да противодействат на отпадъците

75%

61%

само 13%

1 от 4 възрастни пушачи хвърлят фасове на земята, защото те „мислят, че е нормален начин за изхвърлянето им”

от възрастните в световен мащаб знаят, че филтрите на цигарите са изработени от пластмаса

мислят, че фасовете са изработени от памук или хартия

Средно един пушач консумира по-голямата част от цигарите синавън, създавайки много възможности за изхвърляне на отпадъци.

Според статия на National Geographic, изхвърлените в природата фасове забавят растежа на растенията, а тези, които отиват в реките, моретата и океаните, поставят водните животни под сериозен риск.

Идея и реализация

Мила Янева

Илюстрации

Специален проект за

Как замърсяваме

Гери Турийска

Никола Бобчев

Алекси Иванов

Свилен Ноев

Само един фас?

Какво да направим

Колко е мръсен светът ни?

Начало

Колко мръсен e светът ни?

Специален проект за

Как замърсяваме

Гери Турийска

Никола Бобчев

Алекси Иванов

Свилен Ноев

Само един фас?

Какво да направим

Колко е мръсен светът ни?

Начало

*

*Фразата „Само един фас“ е заимствана от видеото на младия режисьор Мария Андонова, като част от съвместния проект на #ПромениКартинката и НАТФИЗ, с който седем екипа от студенти по режисура, операторско майсторство, драматургия, монтаж, звук и продуцентство, отправиха апел за отговорно потребителско поведение, създавайки въздействащи видеа, посветени на проблема със замърсяването с цигарени фасове.

*Фразата „Само един фас“ е заимствана от видеото на младия режисьор Мария Андонова, като част от съвместния проект на #ПромениКартинката и НАТФИЗ, с който седем екипа от студенти по режисура, операторско майсторство, драматургия, монтаж, звук и продуцентство, отправиха апел за отговорно потребителско поведение, създавайки въздействащи видеа, посветени на проблема със замърсяването с цигарени фасове.